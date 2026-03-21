Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги

В городе Сумы Сумской области на севере Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Подробности инцидента не уточняются, комментариев от местных властей пока также не поступало. По данным официального ресурса для оповещения, в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы ВС РФ ликвидировали командные пункты подразделений БПЛА ВСУ после массированных атак на российскую территорию. Артиллерийский дивизион 61-й гвардейской бригады морской пехоты наносил удары по скоплениям живой силы и пунктам управления беспилотниками на Добропольском направлении.