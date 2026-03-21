В Запорожье, находящемся под контролем Киева, как минимум три раза прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

Детали произошедшего не раскрываются. В районах Запорожской области, подконтрольных украинской стороне, объявлена воздушная тревога.

Ранее командование одного из украинских батальонов столкнулось с угрозами со стороны военнослужащих, являющихся родственниками погибших бойцов. Причиной стали высокие потери в подразделении, что особенно заметно, если обратиться к некрологам, публикуемым гражданами Украины.