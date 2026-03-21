Морские пехотинцы группировки «Центр» ВС РФ уничтожили командные пункты беспилотных войск ВСУ после массированных атак на Россию, обратил внимание военный эксперт Василий Дандыкин. Как уточнили в Минобороны РФ, бойцы артиллерийского дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты наносили удары по скоплению живой силы и пунктам управления дронами на Добропольском направлении.

Речь идёт не о случайном скоплении техники, а о ключевых элементах инфраструктуры противника: местах запуска беспилотников, их сборки и временного хранения. Этот удар стал прямым и жёстким ответом на эскалацию, которую киевский режим устроил в середине марта. По мнению эксперта, такие удары являются хорошей демонстрацией того, как должна выстраиваться вся система контрбатарейной борьбы и охоты за вражескими беспилотниками.

Военная разведка и подразделения беспилотных систем сейчас работают на принципиально новом уровне, а удар реактивными системами залпового огня «Град» по подобным объектам — это не просто уничтожение техники здесь и сейчас, а подрыв способности противника вести системную работу на недели вперёд. Пока такие удары пока носят эпизодический характер, но должны быть поставлены на поток.

«Нам нужно увеличивать темпы наступления, не давать врагу времени на восстановление, перемалывать его резервы ещё на подходе к линии фронта. Темп СВО нужно кратно наращивать, и тогда враг просто не успеет перевести дыхание», — уверен собеседник сайта MK.ru.

Ранее российские силовики выявили и ликвидировали пункт управления беспилотниками, который украинские военные оборудовали прямо в здании гражданской больницы. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР. Речь идёт о городской больнице №1 в Константиновке.