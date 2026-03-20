В ДНР уничтожен пункт ВСУ с дронами, спрятанный в городской больнице

Российские силовики выявили и ликвидировали пункт управления беспилотниками, который украинские военные оборудовали прямо в здании гражданской больницы. Об этом сообщили в УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Речь идёт о городской больнице №1 в Константиновке. По данным ведомства, пункт находился на четвёртом этаже гражданского медицинского учреждения. Там установили ретрансляторы сигнала, откуда велось управление и запуск дронов.

Операторы антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ отработали по выявленному объекту. В результате точечного воздействия пункт управления БПЛА противника был полностью уничтожен.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что городские бои в Константиновке идут на нескольких участках — в юго-западной, южной и восточной частях. Подразделения РФ улучшили тактическое положение у Белецкого и продолжают движение в сторону Доброполья.