В ДНР уничтожен пункт ВСУ с дронами, спрятанный в городской больнице
ФСБ уничтожила пункт управления БПЛА, который ВСУ разместили в обычной больнице
Российские силовики выявили и ликвидировали пункт управления беспилотниками, который украинские военные оборудовали прямо в здании гражданской больницы. Об этом сообщили в УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
Речь идёт о городской больнице №1 в Константиновке. По данным ведомства, пункт находился на четвёртом этаже гражданского медицинского учреждения. Там установили ретрансляторы сигнала, откуда велось управление и запуск дронов.
Операторы антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ отработали по выявленному объекту. В результате точечного воздействия пункт управления БПЛА противника был полностью уничтожен.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что городские бои в Константиновке идут на нескольких участках — в юго-западной, южной и восточной частях. Подразделения РФ улучшили тактическое положение у Белецкого и продолжают движение в сторону Доброполья.
