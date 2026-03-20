Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 09:29

В ДНР уничтожен пункт ВСУ с дронами, спрятанный в городской больнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские силовики выявили и ликвидировали пункт управления беспилотниками, который украинские военные оборудовали прямо в здании гражданской больницы. Об этом сообщили в УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Речь идёт о городской больнице №1 в Константиновке. По данным ведомства, пункт находился на четвёртом этаже гражданского медицинского учреждения. Там установили ретрансляторы сигнала, откуда велось управление и запуск дронов.

Операторы антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ отработали по выявленному объекту. В результате точечного воздействия пункт управления БПЛА противника был полностью уничтожен.

ВС России уничтожили третий батальон 108-й бригады теробороны ВСУ под Запорожьем
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что городские бои в Константиновке идут на нескольких участках — в юго-западной, южной и восточной частях. Подразделения РФ улучшили тактическое положение у Белецкого и продолжают движение в сторону Доброполья.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar