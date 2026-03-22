Россиян предупредили о риске получить перелом во время прыжков на батуте

С приходом тепла многие устанавливают батуты во дворах, однако такое развлечение переодически заканчивается переломами конечностей и травмами головы, предупредил ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Александр Григорьев.

По его словам, большее количество тяжёлых травм регистрируется именно при использовании домашних батутов, особенно крупных моделей, позволяющих выполнять высокие прыжки. В результате происходят переломы верхних и нижних конечностей, а также травмы головы различной степени тяжести. Основные причины повышенной опасности — отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых и необорудованная зона вокруг батута.

В батутных центрах уровень травматизма существенно ниже при условии строгого соблюдения правил безопасности и наличия квалифицированного контроля. Однако травмы в таких учреждениях чаще всего связаны с нарушением техники безопасности, например, при одновременном нахождении нескольких человек на одном батуте.

«Тем не менее батутная активность остаётся потенциально травмоопасным видом досуга независимо от места проведения», — подчеркнул врач в интервью «Газете.ru».

