На Мальдивах перевернулась лодка с россиянкой, двое пропали

На Мальдивах перевернулось туристическое судно, на борту которого находилась гражданка России. Инцидент произошёл у острова Фелиду: катер набрал большую скорость и опрокинулся, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на борту были семь человек: россиянка, британка и пятеро граждан Индии. В открытый океан упали пятеро, в том числе российская туристка. Троих пострадавших удалось спасти, их доставили в больницы, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Двое туристов из Индии, среди которых чемпион по ралли, автогонщик Хари Сингх, числятся пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поисковую операцию. Местные власти выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Патонге на Пхукете пикап, буксировавший прицеп со скоростным катером, врезался в фасад массажного салона. В результате столкновения шесть человек получили травмы разной степени тяжести: пятеро — лёгкие повреждения, один пострадал серьёзнее. Повреждены фасад здания и припаркованные мотоциклы. Официальные лица выясняют, могли ли причинами аварии быть превышение скорости или потеря управления.