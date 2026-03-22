22 марта, 17:36

«Опыт есть»: Патриарх Иерусалима заявил, что церемония Благодатного огня состоится в любом случае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pit Stock

Патриарх Иерусалима Феофил III заявил, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится даже в случае продления военных ограничений в Старом городе. Об этом сообщил ТАСС источник в Иерусалимском Патриархате.

«Если ситуация сохранится в том же виде, как сейчас, то есть двери храма Гроба Господня будут закрыты по соображениям безопасности в связи с ситуацией в Израиле, то в Великую субботу церемония схождения Благодатного огня всё равно состоится», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у Патриархата есть опыт проведения церемонии в ограниченных условиях. В 2020 году, во время пандемии, патриарх провёл церемонию вместе с членами Святогробского братства.

Ранее газета Israel Hayom писала, что Иран нанёс удар баллистической ракетой по городу Арад на юге Израиля. Населённый пункт находится рядом с Димоной, которую атаковали несколькими часами ранее. Ракета попала в жилой дом. Здание разрушилось. Под завалами могут оставаться люди.

Александра Мышляева
