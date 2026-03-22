Учёные пообещали яркие полярные сияния в европейской части России

В ближайшие часы жители северо-западных и центральных регионов России смогут увидеть интенсивные полярные сияния. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Авроральный овал, интенсивность которого начала расти ещё в середине дня, продержался до вечера и накрыл северо-западную и европейскую части страны. Расчётные модели показывают, что сегодня вечером вероятность наблюдения сияний — одна из самых высоких за последние несколько месяцев.

Учёные отмечают, что на Солнце постепенно устанавливается спокойная обстановка, а продолжительность светового дня увеличивается. Следующий сравнимый шанс увидеть яркое полярное сияние может представиться только осенью.

Ранее сообщалось, что к Земле прибыло ещё одно облако плазмы, вызвавшее резкий скачок индукции межпланетного магнитного поля почти до 40 нанотесл (при пороге экстремальных значений от 25 нТл). На графике бурь наблюдается относительное затишье, но учёные называют эту картину обманчивой: основные возмущения могут проявиться в ближайшие 2–3 часа, не исключая начала второго, более мощного, чем вчера, всплеска полярных сияний.