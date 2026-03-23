22 марта, 23:24

Ким Чен Ына переизбрали председателем госкомитета по делам КНДР

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына переизбрали председателем Государственного комитета по делам КНДР. Это произошло на первой сессии Верховного народного собрания пятнадцатого созыва в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Ким Чен Ын был переизбран председателем государственных дел КНДР в первый день первой сессии ВНС КНДР 15-го созыва», — говорится в сообщении.

С речью на сессии выступил Чхве Рён-хэ. Он возглавляет Постоянный комитет 14-го Верховного народного собрания и Подготовительный комитет первой сессии 15-го созыва.

В феврале Ким Чен Ына переизбрали генеральным секретарём Трудовой партии Кореи. Предложение оставить его на высшем партийном посту одобрили единогласно.

Лия Мурадьян
