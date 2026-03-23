Возможности нейтралитета Турции сужаются из-за планов США и Израиля

Шансы Анкары удержаться в нейтральной позиции относительно конфликта вокруг Ирана стремительно уменьшаются на фоне возрастающей вероятности проведения наземной операции со стороны Соединённых Штатов и Израиля. На это обращает внимание турецкое издание Ekonomim.

В американском оборонном ведомстве недавно официально подтвердили существование проработанных сценариев для возможного ввода сухопутных сил на территорию Исламской Республики.

«По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», — сказано в тексте.

Авторы публикации отмечают, что всё более активное подключение к событиям государств региона, а также союзников Вашингтона создаёт серьёзное давление на турецкие власти, вынуждая их определяться с собственной позицией.

Включение Турции в какие-либо региональные инициативы, как подчёркивается в статье, вполне может расцениваться как отказ от прежнего нейтрального курса, что автоматически сужает возможности Анкары выступать в роли посредника.

При этом сохранение нейтралитета имеет для Турции важное экономическое измерение, учитывая объём её торговых отношений с Тегераном, а утрата такого положения грозит дополнительными издержками как для национальной экономики, так и для внешнеполитической линии страны.

Ранее МИД Турции заявил, что конфликт в Персидском заливе может затянуться ещё как минимум на несколько недель. Всё решит позиция США, на которые одновременно давят разные стороны. При этом разногласия между Вашингтоном и Израилем только усиливаются, усложняя путь к миру.