МИД Турции допустил, что война в Персидском заливе продлится ещё 2–3 недели

Регион Персидского залива будет охвачен военными действиями ещё недели две-три, завершение конфликта полностью зависит от позиции Вашингтона. Об этом заявил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя результаты своей поездки по указанному региону.

«Высказываются оценки, что война в странах Персидского залива продлится ещё 2-3 недели. Конечно, решающим фактором здесь станет позиция США. Израиль же попытается оказывать давление на США и мешать достижению соглашения о прекращении огня или скорейшему заключению мира», — цитирует Фидана телеканал TRT.

По мнению политика, сейчас наблюдается всё большее расхождение во взглядах США и Израиля на конфликт, что может привести к затягиванию боевых действий.