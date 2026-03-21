МИД Турции допустил, что война в Персидском заливе продлится ещё 2–3 недели
Регион Персидского залива будет охвачен военными действиями ещё недели две-три, завершение конфликта полностью зависит от позиции Вашингтона. Об этом заявил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя результаты своей поездки по указанному региону.
«Высказываются оценки, что война в странах Персидского залива продлится ещё 2-3 недели. Конечно, решающим фактором здесь станет позиция США. Израиль же попытается оказывать давление на США и мешать достижению соглашения о прекращении огня или скорейшему заключению мира», — цитирует Фидана телеканал TRT.
По мнению политика, сейчас наблюдается всё большее расхождение во взглядах США и Израиля на конфликт, что может привести к затягиванию боевых действий.
Ранее Иран заявил об ударах США и Израиля по гражданским судам в Персидском заливе. В штабе отметили, что в случае повторения таких атак иранские власти примут суровые ответные меры. Кроме того, США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Атака была совершена утром 21 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессоры совсем не думают о последствиях подобных действий.
