21 марта, 18:19

МИД Турции допустил, что война в Персидском заливе продлится ещё 2–3 недели

Обложка © Nano Banana AI

Регион Персидского залива будет охвачен военными действиями ещё недели две-три, завершение конфликта полностью зависит от позиции Вашингтона. Об этом заявил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя результаты своей поездки по указанному региону.

«Высказываются оценки, что война в странах Персидского залива продлится ещё 2-3 недели. Конечно, решающим фактором здесь станет позиция США. Израиль же попытается оказывать давление на США и мешать достижению соглашения о прекращении огня или скорейшему заключению мира», — цитирует Фидана телеканал TRT.

По мнению политика, сейчас наблюдается всё большее расхождение во взглядах США и Израиля на конфликт, что может привести к затягиванию боевых действий.

«Не в силе Бог, а в правде»: Лавров цитатой из «Брата 2» ответил на беспредел США и Израиля

Ранее Иран заявил об ударах США и Израиля по гражданским судам в Персидском заливе. В штабе отметили, что в случае повторения таких атак иранские власти примут суровые ответные меры. Кроме того, США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Атака была совершена утром 21 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессоры совсем не думают о последствиях подобных действий.

Татьяна Миссуми
