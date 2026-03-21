Захарова: США и Израиль атакуют ядерные объекты Ирана, не думая о последствиях

США и Израиль не прекращают наносить удары по ядерным объектам Ирана, совсем не заботясь о возможных масштабных последствиях, связанных с распространением радиации. Об этом указано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Американо-израильский тандем продолжает массированные удары по иранским военным, гражданским и, что наиболее опасно, ядерным объектам, не считаясь ни с жертвами среди мирного населения, ни с возможными радиологическими и экологическими последствиями», — констатировала дипломат.