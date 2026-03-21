Захарова: США и Израиль атакуют ядерные объекты Ирана, не думая о последствиях
Мария Захарова.
США и Израиль не прекращают наносить удары по ядерным объектам Ирана, совсем не заботясь о возможных масштабных последствиях, связанных с распространением радиации. Об этом указано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Американо-израильский тандем продолжает массированные удары по иранским военным, гражданским и, что наиболее опасно, ядерным объектам, не считаясь ни с жертвами среди мирного населения, ни с возможными радиологическими и экологическими последствиями», — констатировала дипломат.
Ранее США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Атака была совершена утром 21 марта. Специалисты из Тегерана оперативно провели замеры и пока не выявили распространения радиационного загрязнения. Иран также уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность совместных с США атак на иранскую инфраструктуру в ближайшие дни значительно возрастёт.
