Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 14:30

«Не в силе Бог, а в правде»: Лавров цитатой из «Брата 2» ответил на беспредел США и Израиля

Лавров заявил, что мир возвращается к этапу, когда всё решается только силой

Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что мир стал откатываться к тем временам, когда международное право ещё не существовало, а цели достигались силовыми методами. Об этом дипломат сказал в эфире программы «Вспомнить всё».

«В целом, мы видим этап нашей истории, который по спирали, но возвращает нас назад к миру, где не было ничего. Никакого международного права, ни Версальской системы, ни Ялтинской системы – ничего. Где might is right, сила – это правда. А у нас, как вы знаете по выражению известного героя известного фильма, «не в силе Бог, а в правде», — пояснил Лавров.

Он напомнил, что ещё во времена Российской Империи говорилось только о двух союзниках нашей страны — армии и флоте. По словам Лаврова, сюда можно добавить третьего — воздушно-космические силы, а также и четвёртого — войска беспилотной авиации.

«Так что наших союзников будет больше», — резюмировал министр.

Лавров: Украина не готова к переговорам, Россия будет достигать целей на земле
Также Лавров ранее заявил, что на Ближнем Востоке неприемлем подход, когда одна из сторон пытается диктовать условия по принципу «соглашайтесь, пока не поздно».

Все новости о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

