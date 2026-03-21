«Не в силе Бог, а в правде»: Лавров цитатой из «Брата 2» ответил на беспредел США и Израиля

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что мир стал откатываться к тем временам, когда международное право ещё не существовало, а цели достигались силовыми методами. Об этом дипломат сказал в эфире программы «Вспомнить всё».

«В целом, мы видим этап нашей истории, который по спирали, но возвращает нас назад к миру, где не было ничего. Никакого международного права, ни Версальской системы, ни Ялтинской системы – ничего. Где might is right, сила – это правда. А у нас, как вы знаете по выражению известного героя известного фильма, «не в силе Бог, а в правде», — пояснил Лавров.

Он напомнил, что ещё во времена Российской Империи говорилось только о двух союзниках нашей страны — армии и флоте. По словам Лаврова, сюда можно добавить третьего — воздушно-космические силы, а также и четвёртого — войска беспилотной авиации.

«Так что наших союзников будет больше», — резюмировал министр.

