21 марта, 13:38

Лавров: На Ближнем Востоке подход «рубить с плеча» никогда не сработает

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Ближнем Востоке неприемлем подход, когда одна из сторон пытается диктовать условия по принципу «соглашайтесь, пока не поздно». Об этом он сказал в интервью телеканалу ОТР.

«Для продуктивных переговоров, конечно же, важно понимать предмет, особенно когда обсуждаются глубинные проблемы, имеющие десятилетнюю — а то и столетнюю — историю. На Ближнем Востоке подход «рубить с плеча» в духе: «Я тут предложил — давайте соглашайтесь, пока не поздно» — никогда не сработает», — подчеркнул Лавров.

«Есть такой день в году»: Захарова поздравила Лаврова с 76-летием

Ранее Лавров заявил, что США и Израиль допустили большую ошибку, когда напали на Иран с целью быстро разобраться с ней и подчинить себе с помощью своей военной мощи. По его словам, если они надеялись за сутки или несколько часов полностью подчинить себе это государство, то теперь, вероятно, осознали, как сильно ошибались.

BannerImage
Александра Мышляева
