Лавров: На Ближнем Востоке подход «рубить с плеча» никогда не сработает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Ближнем Востоке неприемлем подход, когда одна из сторон пытается диктовать условия по принципу «соглашайтесь, пока не поздно». Об этом он сказал в интервью телеканалу ОТР.

«Для продуктивных переговоров, конечно же, важно понимать предмет, особенно когда обсуждаются глубинные проблемы, имеющие десятилетнюю — а то и столетнюю — историю. На Ближнем Востоке подход «рубить с плеча» в духе: «Я тут предложил — давайте соглашайтесь, пока не поздно» — никогда не сработает», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США и Израиль допустили большую ошибку, когда напали на Иран с целью быстро разобраться с ней и подчинить себе с помощью своей военной мощи. По его словам, если они надеялись за сутки или несколько часов полностью подчинить себе это государство, то теперь, вероятно, осознали, как сильно ошибались.