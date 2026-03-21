«Есть такой день в году»: Захарова поздравила Лаврова с 76-летием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила министра иностранных дел Сергея Лаврова с днём рождения в своём телеграм-канале.

«Есть такой день в году — 21 марта», — написала дипломат, добавив смайлик с хлопушкой и ссылку на поздравление министра от его любимой футбольной команды «Спартак».

Сергею Лаврову исполнилось 76 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Наину Ельцину, супругу первого главы государства, с 94-летием. В телеграмме он отметил доброту, искренность и внимание Наины Ельциной к людям, пожелал ей здоровья, счастья и благополучия, а также всего наилучшего её родным и близким.