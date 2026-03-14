Путин поздравил Наину Ельцину с 94-м днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил Наину Ельцину, супругу первого главы государства, с 94-летием. В телеграмме он подчеркнул её доброту, искренность и внимание к людям.

«Уважаемая Наина Иосифовна! Примите тёплые поздравления с днём рождения. Ваши замечательные человеческие качества — искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям — вызывают глубокое уважение», — говорится в поздравлении.

Путин пожелал Наине Ельциной крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также всего наилучшего её родным и близким.

Ранее сообщалось, что 13 марта народная артистка России Ирина Алфёрова отмечает 75-летний юбилей. Зрители помнят её по роли Констанции в фильме «Три мушкетёра». В день юбилея актриса получила поздравления от поклонников, коллег и глав государств, в том числе президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.