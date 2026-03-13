Путин и Лукашенко тепло поздравили Ирину Алфёрову с 75-летним юбилеем

Ирина Алфёрова 13 марта отмечает свой 75-летний юбилей. Народная артистка России, запомнившаяся зрителям по роли Констанции в «Трёх мушкетёрах», получает поздравления от поклонников, коллег и глав государств. Среди них – президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Российский лидер выразил восхищение талантом и творческой самоотдачей Алфёровой. По его словам, актриса театра и кино по праву заслужила признание коллег и искреннюю любовь публики. Ценители искусства высоко оценивают её дарование.

«Примите поздравления с юбилейным днём рождения», — добавил Путин.

А президент Белоруссии в поздравлении напомнил о вкладе творчества Алфёровой в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами. Будучи удивительной и яркой личностью, она блестяще показала себя как на сцене театра, так и перед кинокамерами. Лукашенко считает, что образы актрисы стали для миллионов зрителей образцом женственности и красоты, заслужив народную любовь. Глава союзной республики пожелал артистке доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.

«Белорусские зрители знают и ценят вас как талантливую актрису», — добавил Лукашенко.

Ирина Алфёрова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. С начала 90-х она играла в московском Театре на Трубной. Важную часть в карьере именинницы занимали съёмки в кино — особенно она запомнилась ролью Констанции Бонасье в «Трйх мушкетёрах» 1978 года. А всего в её копилке — более чем 40 фильмов и сериалов.

Ранее Владимир Путин поздравил с юбилеем заслуженного артиста РСФСР Валерия Гостюхина. Президент отметил его талант и любовь, заработанную среди зрителей.