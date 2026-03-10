Путин поздравил с 80-летием актёра Гостюхина и отметил богатую галерею его работ

«Уважаемый Владимир Васильевич! Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем. В Вашей насыщенной творческой биографии — богатая галерея ярких, запоминающихся актёрских работ, которые принесли Вам заслуженное признание и искреннюю любовь почитателей искусства в России и во многих других странах», — сказано в тексте.

Гостюхин был студентом ГИТИС, когда начал сниматься в кино. Слава пришла к нему не сразу. Будущий актёр трудился сначала реквизитором в театре. Только спустя шесть лет его зачислили в актёрскую труппу Театра Советской (ныне Российской) армии. Большинство зрителей знают актёра по сериалу «Дальнобойщики». На счету легендарного артиста сотни фильмов. Кроме того, он поставил собственную картину «Ботанический сад». Сегодня Гостюхин работает в Театре-студии киноактёра в Минске, а иногда соглашается на киносъёмки.