10 марта, 10:14

Путин лично поздравит паралимпийцев с триумфом в Милане

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравит российских параатлетов с успешным выступлением на Паралимпийских играх в Милане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства традиционно отмечает достижения спортсменов и выражает признание за их заслуги.

«Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как это всегда делает. Это предмет гордости для всей страны», — отметил Песков на брифинге.

Он добавил, что успехи спортсменов всегда вызывают чувство национального единства и гордости.

Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде

Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, одержав победу в супергиганте. Спортсменка посвятила свой успех дедушке, который не дожил до её триумфа, а также всей стране.

