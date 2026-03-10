Путин лично поздравит паралимпийцев с триумфом в Милане

Президент России Владимир Путин поздравит российских параатлетов с успешным выступлением на Паралимпийских играх в Милане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства традиционно отмечает достижения спортсменов и выражает признание за их заслуги.

«Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как это всегда делает. Это предмет гордости для всей страны», — отметил Песков на брифинге.

Он добавил, что успехи спортсменов всегда вызывают чувство национального единства и гордости.

Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, одержав победу в супергиганте. Спортсменка посвятила свой успех дедушке, который не дожил до её триумфа, а также всей стране.