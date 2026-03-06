Путин позвонил Валентине Терешковой и тепло поздравил её с днём рождения
Валентина Терешкова и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин лично позвонил первой женщине-космонавту, депутату ГД Валентине Терешковой, чтобы поздравить её с 89-м днём рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня по случаю дня рождения Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валентине Терешковой. В дополнение к этому президент позвонил ей и тепло поздравил лично в разговоре...», — сказал Песков.
Глава государства пожелал Терешковой главным образом богатырского здоровья и всего наилучшего, особенно отметив важность её текущей работы в общественной сфере.
Ранее Владимир Путин принял в Кремле женщин разных профессий, в том числе военнослужащих, журналистов и конструкторов. В преддверии Международного женского дня президент России побеседовал с ними в доверительной атмосфере и поздравил с наступающим праздником, подарив по шикарному букету.
