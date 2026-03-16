Лавров: Украина не готова к переговорам, Россия будет достигать целей на земле

Россия приближается к достижению целей спецоперации на земле, потому что киевские власти не намерены решать вопросы по урегулированию конфликта путём дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит», — объяснил министр.