Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине в обозримой перспективе
Несмотря на текущую паузу в переговорах по украинскому конфликту, Москва ожидает прогресса в ближайшее время. О перспективах переговорного процесса рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока, к сожалению по объективным причинам, место и время [нового раунда переговоров по Украине] не согласованы, но мы считаем, что это будет возможно уже в обозримой перспективе», — отметил Песков.
Ранее представитель Кремля отмечал, что американские переговорщики сейчас сильно загружены другими направлениями, намекая на ситуацию в Иране. Тем не менее, работа над организацией встречи продолжается и Россия рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине и заинтересована в продолжении трёхстороннего процесса.
