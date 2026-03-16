Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине в обозримой перспективе

Несмотря на текущую паузу в переговорах по украинскому конфликту, Москва ожидает прогресса в ближайшее время. О перспективах переговорного процесса рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока, к сожалению по объективным причинам, место и время [нового раунда переговоров по Украине] не согласованы, но мы считаем, что это будет возможно уже в обозримой перспективе», — отметил Песков.