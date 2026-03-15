Европейские политики прилагают неимоверные усилия, чтобы заставить Украину продолжать боевые действия, кормя страну пустыми обещаниями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Financial Times.

«К сожалению, европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжить войну», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что переговоры по ситуации вокруг Украины вновь застопорились, так как Вашингтон сменил свои приоритеты после начала военной кампании против Ирана.