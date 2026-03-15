Песков объяснил паузу в переговорах по Украине сменой «приоритетов» у США

Переговоры по ситуации вокруг Украины вновь застопорились, так как Вашингтон сменил свои приоритеты после начала военной кампании против Ирана. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Financial Times.

«В переговорах (по Украине. — Прим. Life.ru) возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понимаемо», — пояснил представитель Кремля.

Ранее издание Financial Times писало, что конфликт на Ближнем Востоке отвлёк Белый дом, и переговорный процесс по Украине вошёл в «опасную зону». Между тем, американские представители уведомили европейских коллег, что даже не будут ужесточать санкции против российской нефтянки.