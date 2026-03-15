Посредничество США в переговорах по Украине застопорилось — Вашингтон переключил внимание на войну с Ираном. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По их словам, конфликт на Ближнем Востоке отвлёк Белый дом, и переговорный процесс вошёл в «опасную зону». На прошлой неделе американские представители уведомили европейских коллег, что не будут ужесточать санкции против российской нефтянки. Россия, разумеется, считает ограничения незаконными.

«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», — подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейские дипломаты назвали переориентацию США «катастрофой» для ЕС и Киева. Поставки оружия, особенно систем ПВО, задерживаются из-за смены приоритетов.