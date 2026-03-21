Иран заявил об ударах США и Израиля по гражданским судам в Персидском заливе

Израильские и американские вооружённые силы наносят удары по частным и пассажирским судам в Персидском заливе. Об этом заявили в «Хатам аль-Анбия» — центральном штабе иранских ВС.

«Американские и сионистские враги (имеется в виду Израиль — Прим. Life.ru) наносят удары по пассажирским и частным судам в Персидском заливе», — говорится в заявлении.

В штабе отметили, что в случае повторения таких атак Иран примет суровые ответные меры.

Ранее КСИР объявил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наини. Он погиб в ночь на 20 марта в результате удара, который Тегеран связывает с действиями США и Израиля. В заявлении КСИР произошедшее назвали «преступной и трусливой атакой».