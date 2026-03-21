Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 13:11

Иран заявил об ударах США и Израиля по гражданским судам в Персидском заливе

Сухогруз в море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Израильские и американские вооружённые силы наносят удары по частным и пассажирским судам в Персидском заливе. Об этом заявили в «Хатам аль-Анбия» — центральном штабе иранских ВС.

«Американские и сионистские враги (имеется в виду Израиль — Прим. Life.ru) наносят удары по пассажирским и частным судам в Персидском заливе», — говорится в заявлении.

В штабе отметили, что в случае повторения таких атак Иран примет суровые ответные меры.

США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе
Ранее КСИР объявил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наини. Он погиб в ночь на 20 марта в результате удара, который Тегеран связывает с действиями США и Израиля. В заявлении КСИР произошедшее назвали «преступной и трусливой атакой».

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar