Более 20 вузов получили предостережения от Рособрнадзора

Рособрнадзор вынес предостережения 22 образовательным учреждениям. Они касаются недопустимости нарушения установленных требований и призывают организации принять меры для их соблюдения. Подробности были опубликованы в официальном канале ведомства в мессенджере MАХ.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — указано в сообщении.

Предостережения были направлены ряду образовательных учреждений, включая Горно-Алтайский, Мордовский педагогический, Карачаево-Черкесский, Кабардино-Балкарский, Дагестанский аграрный, Северо-Восточный федеральный, Костромскую сельскохозяйственную академию, Воронежский институт искусств, Красноярский и Казанский аграрные университеты, Байкальский и Чувашский государственные университеты.

Также в списке оказались Омская духовная семинария, Российский государственный университет туризма и сервиса, Уральский институт коммерции и права, Рязанский радиотехнический университет, Исламский университет им. Имама аль-Ашъари, Саратовский университет генетики, биотехнологии и инженерии, Мурманский арктический университет, Международная полицейская академия ВПА, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

С 1 марта в России вступили в силу новые требования для бюджетных мест ординатуры: все они будут оформляться как целевые. То есть выпускники медицинских вузов на таких позициях обязаны проходить практику под руководством наставника до трёх лет в медучреждениях.