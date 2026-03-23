16-летняя дочь Стаса Михайлова похвасталась завтраком за 88 тысяч рублей

Иванна Михайлова, дочь известного российского эстрадного исполнителя Стаса Михайлова, поделилась в социальных сетях кадрами своего визита в дорогой ресторан. Эта публикация привлекла внимание Telegram-канала «Самые сливки».

Юная наследница известного артиста, которой 16 лет, была замечена в столичном ресторане «Белуга». Там она сфотографировала свой заказ – «Завтрак Бурлака». Как указано на сайте ресторана, этот сет включает в себя килограмм чёрной икры, паштет из копченого леща, икряники из форели и пшеничные изделия с копченой уткой. К блюдам предлагается литр водки или бутылка вина. Цена такого гастрономического предложения составляет 88 тысяч рублей.

Ранее Стас Михайлов признался, что после длительного перерыва заметил серьёзные изменения в публике. По словам певца, люди стали другими, но одно осталось неизменным — им по-прежнему нужны эмоции, радость и возможность «жить и танцевать». Кроме того, на концерты начали чаще приходить мужчины.