Агентство «РБК-Украина» сообщает, что премьер-министр Юлия Свириденко стала ключевым фактором, спровоцировавшим кризис власти на Украине. Согласно публикации, практически все собеседники издания из Рады сходятся во мнении, что одной из главных проблем является неудовлетворенность депутатов деятельностью кабинета министров именно под руководством Свириденко.

В агентстве отметили, что Свириденко, занявшая пост главы кабмина Украины в июле прошлого года, активно декларировала намерения по улучшению взаимодействия с депутатами Верховной рады. Однако, согласно статье, эти заявления не были подкреплены реальными шагами и ощутимыми результатами.

А ранее в Раде заговорили об отставке Свириденко. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, одной из ключевых проблем является неспособность Свириденко самостоятельно принимать решения. Он утверждает, что ранее бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фактически указывал премьеру, что делать, а после его ухода эта зависимость лишь обострила управленческий кризис.