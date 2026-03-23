Белгородский конюх заразился смертельной инфекцией «с часовым механизмом» после укуса буйного жеребца

В Белгородской области агрессивный жеребец напал на работника конюшни, в результате чего мужчина получил тяжёлые травмы и заразился опасной инфекцией. Как сообщает телеграм-канал Baza, инфекция в любой момент может поразить его внутренние органы.

Конь укусил мужчину за руку и заразил его инфекцией в Белгородской области. Фото © Telegram / Baza

По словам 57-летнего Геннадия, инцидент произошёл во время смены в «Старооскольском конном дворе». Конюх пытался заманить животное в стойло морковкой, но жеребец вцепился мёртвой хваткой в руку мужчины и принялся топтать его. Коллеги разжали челюсти лошади палкой, оттащили пострадавшего и вызвали скорую помощь.

Однако прибывший на место хозяин конюшни приказал отменить вызов медиков. Позже он всё же решил отвезти работника в травмпункт на своей машине. По мнению Геннадия, начальник пошёл на это, чтобы не фиксировать травму на производстве. Более того, владелец просил пострадавшего сообщить врачам, что он находился на конюшне в качестве посетителя. После того как мужчина отказался, в его адрес начали поступать угрозы.

Сейчас рука Геннадия практически не функционирует, а провести операцию невозможно, поскольку жеребец заразил его синегнойной палочкой. Медики не берутся за вмешательство, так как при любом ослаблении иммунитета инфекция может поразить внутренние органы. Пострадавший подал в суд на бывшего работодателя.

