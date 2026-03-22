Обезьяна покусала четырёхлетнего русского ребёнка во Вьетнаме

Во Вьетнаме обезьяна напала на четырёхлетнего российского мальчика. Как сообщает SHOT, семья была на экскурсии в Далате, где на одной из остановок им показывали обезьян. Дети аккуратно покормили животных, но когда хотели отойти, одна из мартышек резко схватила ребёнка за руку, затащила поближе к себе и укусила.

В страховой компании родителям посоветовали срочно обратиться в больницу — поставить прививки и зашить глубокую рану. Мальчику уже сделали четыре укола, осталось ещё три, также назначен курс антибиотиков. По возвращении в Россию ребёнку предстоит пройти дополнительную вакцинацию.

