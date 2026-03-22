Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 15:55

Обезьяна покусала четырёхлетнего русского ребёнка во Вьетнаме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shyamalamuralinath

Во Вьетнаме обезьяна напала на четырёхлетнего российского мальчика. Как сообщает SHOT, семья была на экскурсии в Далате, где на одной из остановок им показывали обезьян. Дети аккуратно покормили животных, но когда хотели отойти, одна из мартышек резко схватила ребёнка за руку, затащила поближе к себе и укусила.

Во Вьетнаме обезьяна напала на четырёхлетнего россиянина. Фото © SHOT

В страховой компании родителям посоветовали срочно обратиться в больницу — поставить прививки и зашить глубокую рану. Мальчику уже сделали четыре укола, осталось ещё три, также назначен курс антибиотиков. По возвращении в Россию ребёнку предстоит пройти дополнительную вакцинацию.

Попова предупредила о новой тревожной особенности оспы обезьян
Ранее Life.ru рассказывал, что в лесу Домодедовского района Подмосковья произошло нападение дикого кабана на домашнюю собаку. Метис Йода гулял с хозяйкой и случайно столкнулся с дикой семьёй: кабаниха выгуливала полосатых поросят. Собака попыталась убежать, но разъярённая самка бросилась в атаку. В итоге пёс получил рваную рану бока от клыков.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Только на LIFE
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar