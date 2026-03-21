Кабаниха напала на собаку во время прогулки в подмосковном Домодедове

В лесу Домодедовского района Подмосковья произошло нападение дикого кабана на домашнюю собаку. Метис по кличке Йода гулял с хозяйкой и случайно столкнулся с дикой семьёй — кабанихой, которая выгуливала полосатых поросят. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя ветклиника».

По словам хозяйки, собака попыталась ретироваться, но разъярённая самка не была настроена на дипломатию и бросилась в атаку. В результате животное получило рваную рану бока, нанесённую клыками.

Йоду экстренно доставили в Советскую ветклинику, где хирурги провели операцию. Владельцы могут не беспокоиться о риске заражения бешенством — собака регулярно проходит ежегодную вакцинацию. Сейчас Йода идёт на поправку.

Ранее в Юнтолово дикий кабан напал на домашнюю собаку: владелица борзой поздно вечером выгуливала питомца, и из леса вылетел крупный зверь. Женщина испугалась, отпустила поводок, собака бросилась защищать хозяйку, после схватки кабан убежал, а пёс вернулся хромым с раной на бедре.