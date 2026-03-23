23 марта, 11:37

Глава МВД Киргизии Ниязбеков получил штраф за курение во время молитвы

Обложка © МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министр внутренних дел Киргизии Уланбек Ниязбеков попал под административное наказание. Причиной стал инцидент, произошедший у стен драмтеатра имени Токтоболота Абдумомунова в Бишкеке.

В соцсетях появилась запись, на которой руководитель ведомства курил в общественном месте. Это произошло во время обеспечения правопорядка на айт-намазе — коллективной молитве, приуроченной к религиозным праздникам.

В пресс-службе МВД подтвердили факт нарушения и сообщили, что в отношении начальника составили протокол. Сотрудники органов внутренних дел действовали в строгом соответствии с законодательством.

Штраф для высокопоставленного нарушителя составил 3 тысячи сомов (около 2,9 тысячи рублей). В ведомстве подчеркнули, что министр уже выплатил всю сумму.

В официальном заявлении акцентировали: требования закона едины для всех граждан. Независимо от должности и статуса, ответственность за курение в неположенных местах наступает неотвратимо. Напомним, в Киргизии действует запрет на курение табака в общественных пространствах.

Россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасаде дома
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
