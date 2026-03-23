Россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасаде дома

Жителям многоквартирных домов грозит административная ответственность за размещение белья на фасаде здания за пределами балконов или окон, так как подобная сушка может создать препятствия для эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

«Первое — это административная ответственность, если сушка белья препятствует эвакуации в чрезвычайных ситуациях, — наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», — сказал он.

Пачулия также отметил, что вторым основанием для привлечения к ответственности выступают местные нормативы по благоустройству, действующие в большинстве регионов России. Эксперт уточнил, что подобные правила зачастую содержат прямой запрет на развешивание ковров, постельного белья и одежды на балконах и оконных проёмах, если они выходят на уличную сторону фасада.

Помимо этого, специалист обратил внимание, что наружная стена многоквартирного здания входит в состав общего имущества всех собственников, а любое самовольное вмешательство в её облик квалифицируется как несоблюдение норм содержания жилого фонда.

