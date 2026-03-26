Сколько стоят самые дешёвые дома у моря в России: От Балтики до Кубани

Аналитики выяснили, где находится самое бюджетное жильё у моря в стране. Лидером рейтинга стал город Ейск в Краснодарском крае. Объект площадью всего 15 квадратных метров выставлен на продажу за 421 тысячу рублей, пишет ТАСС.

Домик расположен в лодочном кооперативе «Нептун». Внутри есть спальня на двоих и небольшая кухня. Удобства находятся на улице, а водопровод подведён в трех метрах от постройки. На крыше установлен бак для воды и оборудован летний душ. До моря от этого жилья — буквально несколько десятков шагов.

Вторую строчку занял объект в посёлке Московское Калининградской области. За 500 тысяч рублей предлагают кирпичный дом 1952 года постройки. Его площадь уже больше — 45 квадратов, плюс прилагается участок в 14 соток. Отопление здесь печное, а добираться до побережья придется около 20 минут на электричке.

Замыкает тройку предложение в крымской Семёновке. Цена вопроса — 1,65 млн рублей. Покупатель получит 15 квадратных метров жилья и участок в 6 соток неподалеку от моря. В посёлке проведен газ, а местной достопримечательностью является страусиная ферма.

За последний год желающих приобрести недорогую недвижимость у моря стало значительно больше. Эксперты отмечают, что в Сочи структура спроса сместилась в сторону чётких требований к характеристикам, а вот в Анапе и Крыму поток покупателей усилился именно за счёт доступного сегмента. Люди всё чаще выбирают частные дома и участки вместо квартир.

Самый низкий порог входа сейчас фиксируется в Анапе, Крыму и на Азовском побережье. Там стоимость ниже из-за старого фонда и менее интенсивного туристического потока. В Сочи и Геленджике цены остаются высокими на фоне ограниченного предложения. По словам эксперта Валерия Летенкова, на Азове жильё чаще берут для личного пользования, а на Чёрном море — как актив для заработка.

Изменился и портрет покупателя. Основную активность проявляют семьи с детьми и люди предпенсионного возраста, которые ищут варианты для сезонного проживания или переезда. При этом инвесторы тоже стали действовать активнее, особенно в Анапе и Крыму, выбирая объекты с высоким потенциалом для сдачи.

Минимальный бюджет для входа в Анапе сегодня составляет около 5–6 млн рублей. В Сочи и Крыму эта планка поднимается до 8–10 млн. За эти деньги можно рассчитывать на небольшой дом или участок с постройкой, требующей ремонта. Объекты непосредственно у линии воды в эту ценовую категорию практически не попадают.

По прогнозам, рынок продолжит рост, хотя темпы уже начинают замедляться. В Анапе и Крыму ликвидные участки у моря постепенно заканчиваются, что неизбежно толкает цены вверх. Покупатели становятся требовательнее: всё больше внимания уделяется качеству строительства, наличию инфраструктуры и возможности круглогодичного проживания.

