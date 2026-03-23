В Подмосковье запустили движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл движение по пятикилометровому участку Южно-Лыткаринской автодороги от посёлка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Дорога обеспечивает бессветофорный проезд от Володарского до Егорьевского шоссе.

Новый участок разгрузит Люберцы, Раменское и прилегающие населённые пункты — Томилино, Красково, Малаховку. Время в пути из посёлка Мирный в Люберецкие районы сократилось с 35–40 минут до 14 минут. На трассе построили путепроводы через Быковское шоссе и железную дорогу, а также мосты через реку Пехорку, пишет 360.ru.

ЮЛА — крупнейший концессионный проект Подмосковья протяжённостью 45 километров. Магистраль пройдёт через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ, улучшив транспортную доступность для 3,5 миллиона человек. Дорога свяжет федеральные трассы М-2, М-4, М-5, А-105 и М-12, а также разгрузит МКАД на треть.

Готовность всей трассы составляет 85%. До конца мая запустят участок до М-12 «Восток», а к концу августа откроют движение на всём маршруте — от Варшавского шоссе до М-12. Ежедневно по ЮЛА будут проезжать около 40 тысяч автомобилей.

