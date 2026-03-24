Страх и индюшачья шея: почему красотка Дениз Ричардс всё-таки решилась на скальпель в 55 Оглавление Почему Дениз боялась трогать лицо «Ты художник, делай что хочешь» Почему дочери отговаривали мать Поклонники некогда одной из красавиц Голливуда — Дениз Ричардс — обсуждают её новое преображение. В недавнем интервью актриса призналась в том, что перенесла несколько операций на лице. Подробности — в материале Life.ru. 23 марта, 22:15

Дениз Ричардс — имя, которое прочно ассоциируется с Голливудом 90-х. Голубоглазая красавица, секс-символ эпохи, она блистала в культовых сериалах и фильмах: от «Беверли-Хиллз, 90210» до «И целого мира мало», где сыграла девушку Бонда. С тех пор прошло 30 лет — и теперь 55-летняя Ричардс решилась на откровенный разговор о возрасте и пластической хирургии. В интервью Allure актриса рассказала, почему всё-таки сделала подтяжку лица и как это изменило её взгляд на старение.

Почему Дениз боялась трогать лицо

Мысль о пластической операции появилась у Ричардс не вдруг. Почти два года она колебалась — то решаясь, то отказываясь от идеи. Актриса унаследовала от матери так называемую индюшачью шею и долго искала мягкие решения — например, пробовала лифтинг-ленты, которые показал ей визажист. Но результата это не приносило.

Ричардс уже не в первый раз планировала решиться на пластическую операцию. Ещё в 19 лет Дениз сделала увеличение груди, а после несколько раз меняла имплантаты. Но, по её словам, она впервые согласилась на пластику лица. «Я была в ужасе», — признаётся актриса, прекрасно понимая, что весь мир наблюдает за её старением. «Я на виду у публики с 20 лет, и люди знают, как я выгляжу, подтяжка лица — это не то, что я могу скрыть».

Дениз Ричардс рассказала о самой болезненной операции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deniserichards

Хотя до этого она была против пластики лица: «Я всегда говорила, что никогда не сделаю подтяжку лица, потому что это моё лицо. Им я зарабатываю деньги. Я давно в этом бизнесе. Люди знают, как я выгляжу. Я никогда ничего не делала со своим лицом, только немного делала ботокс. Я почти не делала филлеры — из-за них я выглядела полноватой, они просто не подходили моему лицу. Если что-то пойдёт не так при работе с другой частью тела, это можно скрыть, а на лице нет. Поэтому я всегда боялась делать подтяжку».

«Ты художник, делай что хочешь»

Перед операцией актриса проконсультировалась с несколькими врачами и в итоге выбрала доктора Бена Талея. Его работы впечатлили её тем, что пациенты выглядели «как обычно, только посвежевшими». Ричардс дала хирургу полную свободу действий: «Ты художник. Делай что хочешь».

«Когда утром перед операцией врач сделал хирургические пометки на моём лице, я подумала: «Боже мой!» Он нанёс пометки по всему лицу! Но теперь я всё понимаю, и если у меня когда-либо были сомнения, то, увидев результат, я убедилась в обратном», — призналась Дениз. По словам актрисы, после операции она выглядела как обычно, только лицо было опухшим.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deniserichards

Хирург сделал звезде целый комплекс процедур: подтяжку лица, височную подтяжку бровей, чтобы скорректировать их положение, незначительную верхнюю блефаропластику, коррекцию уголков губ, чтобы рот выглядел более сексуальным. Ей также сделали пересадку жировой ткани. Жир взяли с бёдер Ричардс, превратили в специальную смесь (микрожир плюс плазма, богатая тромбоцитами) и ввели тонким слоем под кожу лица и шеи. Это помогло выровнять тон кожи, сделать её более гладкой и сияющей.

Однако, по словам звезды, были и неприятные моменты: «Подтяжка бровей — самая болезненная часть процедуры, потому что разрезы делаются над линией роста волос. Такой головной боли я никогда не испытывала. Это не мигрень. Это что-то другое. Также мои уши немного онемели, а вокруг них были наложены все эти швы, поэтому я попросила доктора Бена снять их с моей головы и положить на стол!»

Сам доктор Талей отметил, что теперь Ричардс выглядит «спокойнее, счастливее, свежее — это совсем другой человек». Ему особенно важно было вернуть глазам былую яркость: «Мне нравится её лицо».

Почему дочери отговаривали мать

Решение актрисы сделать пластику лица не все восприняли позитивно. Её старшие дочери сначала были против. Они считали, что матери это не нужно. Дениз объяснила им: «Я хочу сделать это для себя. Вы можете не согласиться с моим решением, но я просто хочу, чтобы вы меня поддержали».

Разговор с дочерью Сами получился особенно символичным. Когда-то та сказала: «Мам, ты же не хотела, чтобы я делала пластику носа». Ричардс ответила: «Да, но тебе было 20 лет, и это твой нос. Он может изменить твою внешность. Для меня это просто возвращение к тому, что было».

Дениз Ричардс призналась, что дочери отговаривали её от скальпеля, но она их не послушала. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deniserichards

«Я поговорила с другими актрисами, которые сделали пластику лица, и была в шоке от того, что они решились на это. Я всегда думала, что это делают в зрелом возрасте, а не в нашем. Одна моя очень известная подруга сказала мне: «Подтяни глаза. Ты пожалеешь, если не сделаешь этого». А другая моя подруга сказала: «Тебе нужно сделать подтяжку лица». Я поговорила с друзьями, которые делали подтяжку лица или которые, как я знала, поддержали бы моё решение. Я не хотела слышать: «Тебе не стоит этого делать», потому что к тому моменту я уже всё решила», — вспоминает Дениз.

И пока многие звёзды скрывают или отрицают то, что они прибегли к услугам пластических врачей, Ричардс считает важным говорить об этом открыто — особенно с женщинами своего возраста.

Авторы Кира Громова