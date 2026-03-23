В Подмосковье запущена программа бесплатной диагностики ВПЧ для женщин

Женщины Подмосковья теперь могут бесплатно пройти обследование на вирус папилломы человека (ВПЧ). Эта услуга доступна в рамках репродуктивной диспансеризации в женских консультациях для жительниц региона в возрасте от 21 до 49 лет.

Как отметил Максим Забелин, зампредседателя правительства Московской области и министр здравоохранения, ВПЧ часто протекает без симптомов, и своевременная диагностика 14 наиболее опасных типов вируса, способных вызвать рак шейки матки, крайне важна. Тест позволяет выявить инфекцию и определить её тип, что помогает врачам оценить риски онкологических заболеваний.

При обнаружении онкогенного типа ВПЧ пациентка подлежит динамическому наблюдению. Это обусловлено необходимостью регулярного врачебного контроля ввиду потенциального онкогенного риска. Диагностический метод предполагает исследование биологического материала, полученного путём забора с шейки матки. Процедура характеризуется безболезненностью и минимальной продолжительностью.

Вирус папилломы человека передаётся контактным путём. Ряд его штаммов обладает онкогенными свойствами и повышает риск развития злокачественных новообразований, включая рак шейки матки.

А ранее Life.ru писал, что в 2027 году для всех россиян вакцинация против ВПЧ может стать бесплатной. В Госдуме отметили, что научная и производственная база для вакцинации уже подготовлены, вопрос находится на финальной стадии реализации.