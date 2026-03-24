Запись в 1-й класс в 2026 году: сроки, документы и инструкция, как записать ребёнка Оглавление Когда начинается приём в 1-й класс в 2026 году Этапы записи До какого числа можно подать заявление Как записать ребёнка в 1-й класс: пошаговая инструкция на 2026 год Какие документы нужны для записи в 1-й класс в 2026 году Какие документы в 1-й класс чаще всего просят: Выбор школы: прописка и закреплённые территории Советы родителям: как подготовиться к школе Вопросы и ответы Заключение Приём в 1-й класс стартует 1 апреля 2026 года. Список документов, инструкция, как записать ребёнка через Госуслуги, и сроки подачи заявлений. Подробно — на Life.ru. 24 марта, 07:31

Запись в 1-й класс в 2026 году стартует весной и проходит по понятным правилам. Общий приём заявлений начинается 1 апреля 2026 года — это основной старт для большинства регионов. Но есть нюанс: в отдельных субъектах приём для «своих» детей может открываться раньше. Например, в Москве приём на обучение с 1 сентября 2026 года открывается 1 апреля 2026-го. Главное, что нужно помнить родителям: подача заявления — это ещё не гарантия места именно в выбранной школе. Школа зачисляет при наличии свободных мест и по очерёдности (сначала закреплённая территория и льготы).

Когда начинается приём в 1-й класс в 2026 году

В 2026 году действует двухэтапная схема. Её проще воспринимать как две «волны» записи.

Этапы записи

Первый этап — для детей по прописке (закреплённой территории) и льготных категорий: с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

Второй этап — для тех, кто выбирает школу не по прописке: с 6 июля 2026 года и до заполнения мест, но обычно не позже 5 сентября 2026 года.

До какого числа можно подать заявление

Если вы идёте в школу по закреплённой территории или по льготе, ориентируйтесь на дедлайн 30 июня 2026-го.

Если вы подаёте во «вторую волну», срок — с 6 июля и пока есть места (часто до 5 сентября).

Сроки могут немного отличаться по регионам. Если сомневаетесь, проверьте на сайте вашего департамента образования или на региональном портале (в Москве — mos.ru).

Как записать ребёнка в 1-й класс: пошаговая инструкция на 2026 год

Запрос «как записать в 1 класс» в 2026 году сводится к одному: выбрать способ подачи и заранее подготовить документы.

Выберите школу и проверьте, относится ли ваш адрес к её закреплённой территории. Это влияет на очередь и шанс попасть в нужный класс.

Подайте заявление одним из способов:

Госуслуги: запись в 1-й класс — самый быстрый вариант, особенно в первый день (очередь формируется по времени подачи).

МФЦ — удобно, если сложно с личным кабинетом или нужны подсказки.

Записать ребёнка в 1-й класс можно в МФЦ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Лично в школе — обычно через приёмную комиссию или канцелярию.

Отправьте заявку в 1-й класс и сохраните номер заявления. Он пригодится, чтобы отслеживать статус и очередь.

Дождитесь ответа. Школа проверит документы и примет решение. Если мест нет, вам обязаны объяснить порядок дальнейших действий и варианты.

Чек-лист перед подачей: проверьте, что в профиле на Госуслугах корректны паспортные данные родителя и данные ребёнка. Это снижает риск технического отказа.

Портал «Госуслуги». Фото © gosuslugi.ru

Какие документы нужны для записи в 1-й класс в 2026 году

Этот блок самый практичный. Для заявления обычно нужны данные и сканы, а оригиналы вы донесёте позже по запросу школы.

Какие документы в 1-й класс чаще всего просят:

свидетельство о рождении ребёнка;

паспорт родителя (или законного представителя);

документ о регистрации ребёнка (прописка / временная регистрация) по адресу — если идёте по закреплённой территории;

документы на льготу (если есть право вне очереди / в первую очередь);

медицинская справка/карта — обычно нужна ближе к 1 сентября, а не в момент подачи, но лучше уточнить в выбранной школе.

Если вы ищете формулировку «документы в 1 класс 2026», ориентируйтесь на этот список и уточняйте региональные детали на сайте школы или города.

Выбор школы: прописка и закреплённые территории

Здесь важно одно правило: сначала зачисляют детей, которые живут на закреплённой территории (то есть относятся к школе по адресу). Потом рассматривают остальных — если остались свободные места. Поэтому, если вы подаёте заявление «не по району», не рассчитывайте, что оно будет «главнее» заявлений от жителей этой территории. Система построена именно так.

Если прописки нет или вы живёте в другом городе, вариантов два:

ждать вторую волну и подавать на свободные места;

параллельно подобрать несколько школ, где шанс выше, и заранее узнать, как работает комиссия по распределению мест в вашем регионе.

Советы родителям: как подготовиться к школе

Не надо начинать с покупок всего возможного. Сначала определите три вещи: режим дня, дорогу до школы и готовность ребёнка к нагрузке.

Короткий план подготовки:

потренируйте «школьный» режим сна за 2–3 недели;

пройдите маршрут до школы и обратно;

соберите базовые документы и сделайте копии;

держите под рукой телефон школы и свой номер заявления.

Так запись ребёнка в 1-й класс проходит спокойнее, без срочных поисков справки в последний день.

Как подготовить ребёнка к школе? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Smile19

Вопросы и ответы

Что делать, если нет мест в школе по прописке?

Сначала запросите официальный ответ школы. Затем уточните в местном департаменте образования порядок распределения мест и список школ с вакантными местами. Обычно ребёнка направляют в ближайшую школу, где есть место.

Можно ли подать заявление позже 1 апреля?

Да. Приём в 1-й класс 2026-го идёт весь период первой волны до 30 июня (по прописке/льготе). Но чем позже подача, тем ниже шанс попасть в конкретный класс у популярной школы.

Можно ли подать заявление в несколько школ?

На практике родители часто подают в несколько школ, чтобы не остаться без вариантов. Но лучше уточнить правила в вашем регионе: где-то система просит выбрать приоритет, где-то разрешает параллельные заявки.

Нужна ли медицинская карта при подаче?

Обычно нет. Медкарта и прививки чаще требуются ближе к началу учебного года. Но отдельные школы просят подготовить медицинские данные заранее — уточните на сайте школы.

Как проверить статус заявления и очередь?

Если заявление подано через Госуслуги, статус смотрят в личном кабинете. Если через МФЦ или школу — по номеру заявления и контактам, которые вам дали при подаче.

Что делать, если ребёнку отказали?

Попросите письменную причину. Чаще всего отказ связан не с отсутствием мест. Дальше действуйте через местный департамент образования или комиссию по устройству в школы.

Заключение

Приём в 1-й класс в 2026 году начинается 1 апреля 2026 года и в большинстве регионов идёт по двум этапам: до 30 июня — по прописке и льготам, с 6 июля — на свободные места. Чтобы запись в 1-й класс в 2026 году прошла без лишнего стресса, подготовьте документы заранее, выберите школу по территории, подайте заявление удобным способом (Госуслуги, МФЦ, школа) и отслеживайте статус заявки.

