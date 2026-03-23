23 марта, 14:04

В Петербурге похоронили супругу Олега Басилашвили

Галину Мшанскую, супругу народного артиста СССР Олега Басилашвили, похоронили на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости».

Церемония прощания прошла в Никольском храме на территории кладбища. Проститься с ней пришли несколько десятков человек, в том числе её супруг, дети и внуки. Слова соболезнования выразили близкие родственники, представители актёрской среды и работники Ленинградского телевидения, где Мшанская проработала много лет и вела авторскую театральную передачу «Царская ложа».

Галину Мшанскую похоронили рядом с её матерью Ольгой Мшанской и бабушкой Надеждой Соколовой-Мшанской, которые были оперными певицами. На могиле — траурные венки и живые цветы от скорбящих коллег и родственников.

Актёр Басилашвили прибыл на прощание с женой Мшанской в Петербурге
Актёр Басилашвили прибыл на прощание с женой Мшанской в Петербурге

Вторая жена Басилашвили Мшанская скончалась 20 марта в возрасте 91 года от обширного инфаркта миокарда. Их официальный брак продлился более пятидесяти лет. С декабря Мшанская почти всё время находилась в больнице в нестабильном состоянии.

