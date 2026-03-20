Названа причина смерти жены Олега Басилашвили

Стала известна причина смерти Галины Мшанской — супруги народного артиста СССР Олега Басилашвили. По данным 78.ru, у легендарной ведущей петербургского телевидения случился обширный инфаркт. С декабря она почти всё время находилась в больнице в нестабильном состоянии.

Соболезнования семье звезды выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Кроме того, Большой драматический театр имени Товстоногова отменил запланированный на 25 марта вечер с Басилашвили. В театре сообщили, что будут участвовать в организации похорон.

«Театр выражает огромные соболезнования и будет всячески поддерживать Олега Валериановича», — подчеркнули в БДТ.

Напомним, жена народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская скончалась на 92-м году жизни. Долгие годы она работала музыкальным редактором на советском телевидении, вела цикл программ о наиболее заметных музыкальных событиях Северной столицы под названием «Царская ложа».