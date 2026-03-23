Ненавязчивость и покупки в один клик: ВЦИОМ узнал, какую рекламу в будущем хотят видеть россияне

Треть российских интернет-пользователей считают, что покупки в один клик из рекламы в соцсетях и на маркетплейсах станут привычным явлением в будущем. Это следует из опроса ВЦИОМ.

«Наибольшее значение респонденты придают ненавязчивости: для 88% опрошенных важно, чтобы реклама не мешала потреблению контента. На втором месте — полезность, или помощь рекламы в принятии решения о покупке (80%)», — говорится в материалах центра.

52% россиян ожидают, что технологии искусственного интеллекта и алгоритмы смогут заранее предугадывать желания пользователей и подстраивать рекламные предложения под их интересы и поведение. Ещё 31% опрошенных предполагает, что реклама станет органичной частью контента и перестанет отвлекать внимание, а 30% считают, что пользователи будут видеть только релевантные и полезные предложения.

Отдельно отмечается интерес к формату мгновенных покупок: 44% респондентов считают важной возможность оформить заказ прямо из рекламного сообщения, чтобы сэкономить время. При этом 31% участников опроса уверен, что покупки в один клик в будущем станут привычной практикой. В числе ключевых критериев «идеальной» рекламы россияне также называют современный внешний вид — этот параметр важен для 55% опрошенных. Помимо того, ценятся креативность, персонализация и способность помогать в выборе товара без навязчивости.

Что касается источников информации о товарах и услугах, чаще всего респонденты обращаются к рекламе на маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» — 43%. Далее следуют объявления в поисковых системах — 34%, соцсетях и мессенджерах («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, MAX, «Дзен») — 28%, реклама у блогеров (27%) и на телевидении (21%).

Исследование проводилось в формате всероссийского онлайн-опроса «ВЦИОМ-Онлайн» 26–27 февраля 2026 года. В нём приняло участие 2028 россиян в возрасте от 18 лет.