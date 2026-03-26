Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 08:25

Юрист объяснил, как получить до 20 тысяч рублей за курящих соседей

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Россияне могут получить денежную компенсацию от курящих соседей. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия. Если табачный дым от соседей проникает в квартиру, это считается нарушением права на благоприятную среду, пояснил юрист.

Специалист подчеркнул, что на замечания соседи часто не реагируют. В таком случае пострадавшая сторона вправе обращаться в суд за компенсацией морального вреда.

На практике размер выплат варьируется от 5 до 20 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от обстоятельств дела: суд оценивает, как сильно дым воздействовал на заявителя и членов его семьи.

Хотя законодательство не запрещает курить в собственной квартире, есть важное условие. Использование частной собственности не должно ущемлять права окружающих.

Верховный суд уже давал разъяснения по этому поводу. Курить в жилом помещении можно, но лишь при условии, что продукты горения и запах не проникают за его пределы.

Россиянам раскрыли, как обязать соседа не курить на балконе
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar