Юрист объяснил, как получить до 20 тысяч рублей за курящих соседей

Россияне могут получить денежную компенсацию от курящих соседей. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия. Если табачный дым от соседей проникает в квартиру, это считается нарушением права на благоприятную среду, пояснил юрист.

Специалист подчеркнул, что на замечания соседи часто не реагируют. В таком случае пострадавшая сторона вправе обращаться в суд за компенсацией морального вреда.

На практике размер выплат варьируется от 5 до 20 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от обстоятельств дела: суд оценивает, как сильно дым воздействовал на заявителя и членов его семьи.

Хотя законодательство не запрещает курить в собственной квартире, есть важное условие. Использование частной собственности не должно ущемлять права окружающих.

Верховный суд уже давал разъяснения по этому поводу. Курить в жилом помещении можно, но лишь при условии, что продукты горения и запах не проникают за его пределы.