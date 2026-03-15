Россиянам раскрыли, как обязать соседа не курить на балконе

Прямого запрета на курение на личном балконе в законе нет, но соседский дым, проникающий в квартиру, нарушает право на благоприятную среду и охрану здоровья, рассказала адвокат Марина Артякова. По её оценке, выиграть суд по такому делу можно, но только с реальными доказательствами и после досудебных попыток урегулирования.

Сначала нужно поговорить с соседом, затем — подать заявление участковому. В суде потребуются доказательства регулярности: видео с датой и временем, показания свидетелей, медицинские справки (особенно если дома дети или астматики). Самый весомый аргумент — платная экспертиза воздуха, фиксирующая превышение ПДК продуктов горения.

«Ещё один аргумент для спора в суде даёт статья 1065 ГК РФ, в которой говорится, что если действия создают опасность причинения вреда в будущем, это может стать основанием для иска о запрете такой деятельности», — отметила собеседница «Газеты.ru».

По её словам, иск подаётся в районный суд с требованиями обязать соседа прекратить курение или герметизировать балкон, а также компенсировать моральный вред и судебные расходы. Суды редко выносят полный запрет, но при систематичности и экспертизе могут встать на сторону некурящих. Но если сосед готов к диалогу, проще договориться о компромиссе, чем судиться, подчеркнула юрист.

