Россиянам объяснили, что грозит за хранение велосипеда и коляски в подъезде

Велосипеды, коляски и самокаты нельзя хранить в подъезде, за это грозит штраф до 15 тысяч рублей, предупредил юрист Илья Русяев. Он отметил, что, согласно правилам противопожарного режима, эвакуационные пути — проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки — не должны быть загромождены.

Даже если вещь стоит аккуратно у стены и никому не мешает, юридически она находится на эвакуационном пути, что является нарушением. Статья 20.4 КоАП РФ предусматривает за это предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Некоторые считают возможным легализовать хранение, получив согласие всех собственников, но это запрещено, подчеркнул собеседник «Москвы 24».

К слову, ночная работа стиральной машины может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей, если она мешает соседям. По словам юриста, региональные законы о тишине не содержат конкретного перечня источников шума. Это значит, что любой бытовой прибор теоретически может стать причиной наказания.