Россиян предупредили о штрафах до пяти тысяч за ночную стирку
Ночная работа стиральной машины может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей, если она мешает соседям. Об этом рассказал ассистент кафедры финансового права МГЮА Максим Хромченко.
По словам юриста, региональные законы о тишине не содержат конкретного перечня источников шума. Это значит, что любой бытовой прибор, включая стиральную машинку, теоретически может стать причиной наказания. В Москве, например, нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, штраф — до двух тысяч рублей. В других регионах суммы варьируются от 500 до трёх тысяч, а в Якутии и Санкт-Петербурге достигают пяти тысяч.
Хромченко подчеркнул, что для привлечения к ответственности нужны веские доказательства: показания двух и более свидетелей или видеозапись.
«Исчерпывающий перечень источников такого шума законодательством не определён. Это означает, что даже стиральная машинка, гипотетически, может приносить неудобства вашим соседям, что подпадает под формальный признак нарушения», — пояснил юрист ТАСС.
Он добавил, что пострадавшие могут требовать компенсацию морального вреда через суд, но на практике такие дела редки. Обычно конфликты решаются в домовых чатах или вызовом полиции.
