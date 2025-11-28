Россиян предупредили о штрафах за шум и петарды на Новый год

Единого закона насчёт правил соблюдения тишины в новогоднюю ночь нет, однако и здесь есть свои нюансы. Об этом сообщила кандидат экономических наук Алена Яковлева в беседе с РИА «ФедералПресс».

Режим тишины регулируется в каждом регионе отдельно. В новогоднюю ночь многие субъекты, включая Москву и область, делают исключение, разрешая шуметь после 23:00. Однако в регионах без специальной поправки, например, в Санкт-Петербурге, правила остаются обычными, и за шум после 23:00 могут оштрафовать.

«Даже в Новый год ваша свобода заканчивается там, где начинаются права окружающих вас граждан. В регионе без «новогоднего исключения» точно не стоит нарушать покой окружающих в запрещённое время. Иначе вы рискуете нарваться на штрафные санкции», — сказала она.

Эксперт подчёркивает, что даже в праздник важно соблюдать общественный порядок. Агрессивное поведение, драки или распитие алкоголя в общественных местах караются крупными штрафами или даже арестом.

Отдельное внимание уделяется пиротехнике. Нарушение правил её использования грозит штрафом от 5 000 до 15 000 рублей. Если же из-за фейерверка произойдёт пожар или будет причинён вред здоровью, штрафы возрастают до 50 000 рублей, а в тяжёлых случаях наступает уголовная ответственность.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла российские торговые сети от завышения цен в преддверии Нового года. Самым крупным магазинам разослали напоминание об этом. Если выявятся признаки недобросовестной практики, ведомство примет антимонопольные меры.