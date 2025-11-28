Россиянам объяснили, можно ли замораживать икру к Новому году
Качество весовой красной икры при заморозке в домашних условиях может испортиться. Такое предупреждение сделал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в беседе с ТАСС.
По его словам, весовой продукт отличается коротким сроком хранения, а в домашнем холодильнике невозможно создать правильные условия для заморозки. В качестве альтернативы эксперт посоветовал приобретать уже замороженную икру в специализированных магазинах. Она изготавливается с применением технологии шоковой заморозки и фасуется в герметичную упаковку, что позволяет сохранить вкус и полезные свойства при соблюдении правил хранения и разморозки. Зверев отметил, что для хранения в морозильной камере подходит икра в жестяных банках или в герметичной пластиковой таре.
Ранее россиян предупредили, что привлекательные онлайн-предложения по продаже икры по заниженным ценам чаще всего являются либо фальсификатом, либо мошеннической схемой. Это объясняется тем, что стоимость качественной икры остаётся на высоком уровне, поэтому подозрительно низкие цены в интернете должны насторожить.
