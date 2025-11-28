Россиянам объяснили, можно ли замораживать икру к Новому году

По его словам, весовой продукт отличается коротким сроком хранения, а в домашнем холодильнике невозможно создать правильные условия для заморозки. В качестве альтернативы эксперт посоветовал приобретать уже замороженную икру в специализированных магазинах. Она изготавливается с применением технологии шоковой заморозки и фасуется в герметичную упаковку, что позволяет сохранить вкус и полезные свойства при соблюдении правил хранения и разморозки. Зверев отметил, что для хранения в морозильной камере подходит икра в жестяных банках или в герметичной пластиковой таре.