Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 17:30

ФАС предостерегла торговые сети от повышения цен перед Новым годом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ryshchyshen Serhii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ryshchyshen Serhii

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание торговых предприятий на недопустимость необоснованного завышения цен на товары в преддверии новогодних праздников. Данное заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

ФАС отправила напоминание Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России (СНСР) и торговым сетям, включая группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука вкуса».

В случае выявления признаков недобросовестной практики, ведомство примет антимонопольные меры. ФАС отметила, что будет активно бороться с любыми обнаруженными нарушениями.

Новый год в 2026 году будет отмечаться в течение 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Миллионы за зимнюю сказку: Назван самый дорогой тур в России на новогодние праздники
Миллионы за зимнюю сказку: Назван самый дорогой тур в России на новогодние праздники

Ранее Life.ru узнал, как закупка продуктов на Новый год в два этапа экономит бюджет. Кроме того, названы продукты для новогоднего стола, которые стоит купить уже сейчас. В то же время в Роскачестве объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости экономики
  • ФАС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar