ФАС предостерегла торговые сети от повышения цен перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание торговых предприятий на недопустимость необоснованного завышения цен на товары в преддверии новогодних праздников. Данное заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

ФАС отправила напоминание Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России (СНСР) и торговым сетям, включая группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука вкуса».

В случае выявления признаков недобросовестной практики, ведомство примет антимонопольные меры. ФАС отметила, что будет активно бороться с любыми обнаруженными нарушениями.

Новый год в 2026 году будет отмечаться в течение 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.