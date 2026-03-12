Россияне стали выбирать «белый шум» вместо колыбельных для сна детей

Родители в России в семь раз чаще укладывают малышей спать под «белый шум», чем под традиционные колыбельные. К такому выводу пришли эксперты сервиса «КИОН Музыка» в ходе недавнего исследования, приуроченного ко Всемирному дню сна. Результаты есть в распоряжении РИА «Новости».

«Выяснилось, что за последние шесть месяцев, в период с 1 сентября 2025 года по 1 марта текущего года, второй инструмент («белый шум») оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания. При этом востребованность «белого шума» выросла и год к году на 16%», — отмечают аналитики.

Лидерами по популярности подобных звуковых фонов стали жители Саратовской области. В тройку регионов-любителей также вошли Чувашия и Забайкальский край. В свою очередь, приверженцы классических песен для укачивания чаще всего живут в Иркутской области, Петербурге и соседних с ним территориях.

Наиболее востребованными треками в разделе стали базовые звуковые дорожки длительностью в две минуты и часовые версии.

«Самыми популярными звуковыми дорожками в разделе «Белый шум» стал одноименный базовый трек длиною в две минуты и его удлинённая версия с часовым хронометражем. Далее — записи, напоминающие звучания автомобильного шоссе, летящего самолёта и спокойного дождя», — уточняется в отчете.

Несмотря на тренд, классика не теряет поклонников. Среди лидеров по прослушиванию колыбельных остаются композиции «Спи, моя радость, усни», «Колыбельная медведицы» и «Котя, котенька-коток». Похоже, выбор между современными аудиоэффектами и старыми добрыми напевами остается вопросом индивидуальных предпочтений каждой семьи.

Между тем почти половина жителей России сталкивается с кратковременной остановкой дыхания во сне. Синдром обструктивного апноэ сна выявили у 48% россиян. Причинами стали резкий рост ожирения в стране и массовое курение.